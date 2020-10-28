Жителям Челябинской области рассказали, планируется ли закрытие ночных заведений

Также горожанам объяснили, обязательно ли носить маски в общественных местах.

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В Челябинской области действует обязательный режим ношения масок. За нарушение правил предусмотрено административное наказание. Об этом в ходе брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе заявила вице-губернатор Ирина Гехт.

«Уже не в рекомендательном порядке, а в обязательном введено ношение масок. Предусмотрено наказание административным кодексом. Единственное, ранее мы не применяли их к физическим лицам. В большей степени мы штрафовали юридические лица, а не физические. В нашем постановлении, в 146-м, масочный режим был обязательным с момента его принятия, здесь ничего не придется менять. Поручение губернатора — усилить контрольные мероприятия», — прокомментировала Ирина Гехт.

В регионе планируют провести несколько акций по бесплатной раздаче масок, чтобы популяризировать их ношение среди жителей Челябинской области. Также вице-губернатор прояснила ситуацию с работой ночных заведений.

«Что касается закрытия ресторанов и клубов с 23:00 до 6:00, вы видели, что это рекомендовано запретить. Поэтому пока мы этой меры не вводим, потому что провели исследование и опрос предпринимателей на этот счет. Здесь пока предпринимать этих мер не планируется. Но мы следим за эпидситуацией и, в случае ухудшения, будем принимать решение», — добавила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор также отметила, что над деятельностью всех организаций в рамках режима повышенной готовности будет усилен контроль. Проверки на территории региона проводятся регулярно. Так, результатом одной из них стала приостановка деятельности точки общественного питания в Златоусте, руководство которой пренебрегло мерами санитарной обработки помещений, а также не обеспечило сотрудников санитайзерами и средствами индивидуальной защиты.