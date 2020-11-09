Налоговики Челябинска высадили более 30 деревьев и кустарников

Мероприятия приурочены к 30-летию налоговых органов России.

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Сотрудники челябинского УФНС высадили более 30 деревьев на территории ИФНС Тракторозаводского района Челябинска. Кустарники и хвойные появились в рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию налоговых органов России.



«Теперь, благодаря дополнительному озеленению, налоговая инспекция, расположенная на гостевом маршруте города, станет еще красивее и уютнее. Цель такой инициативы — популяризировать бережное отношение к окружающей среде и дать хороший повод для того, чтобы сделать доброе дело для будущих поколений и внести свой личный вклад в историю налоговой службы региона и экологическое благоустройство областного центра, сохранение и приумножение его природных ресурсов», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФНС России.

Напомним, ранее стало известно, что в Челябинске ликвидируют 152 больных и аварийных дерева. Взамен территорию озеленят. Работы, по планам городской администрации, должны продлится до 15 ноября.