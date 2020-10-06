В Челябинске высадят 35 тысяч саженцев

Растения городу подарил благотворитель в рамках всероссийской акции к 75-летию Победы.

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Районы Челябинска украсят 35 тысяч саженцев. Их посадят в рамках всероссийской акции по высадке деревьев, приуроченной к 75-летию Победы. Организовать ее помогли министерство экологии региона, Союз садоводов Чувашии, мэрия Челябинска и региональный Союз женщин.

Растения городу подарил благотворитель Юрий Соколов из Чувашии.

«Как рассказал благотворитель из Чувашии, руководитель Союза садоводов республики Юрий Соколов, все деревья он выращивает на собственных участках, чтобы потом передавать в дар регионам страны. Также он отметил, что в Челябинске может появиться Аллея космонавтов из 122 деревьев, по числу космонавтов страны», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации города.

Всего в подарок для Челябинской области было передано 75 тысяч саженцев. В Челябинске высадят почти половину из них. Остальные отправятся в Южноуральск, Миасс, Златоуст, Еманжелинский, Чебаркульский, Уйский районы, также в село Еманжелинка. Растения разместят представители управляющих компаний, администраций районов, а также неравнодушные жители города.