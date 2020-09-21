В Челябинске продолжаются работы по озеленению

На прошедшей неделе в городе высадили 85 деревьев.

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В Челябинске продолжают высаживать деревья в рамках программы озеленения. Не останавливаются в городе и работы по кошению травы. Подробнее об этом сообщил сегодня, 21 сентября, в ходе аппаратного совещания заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«В рамках озеленения за прошедшую неделю в городе высажено 85 полномеров: 50 пирамидальных тополей и 35 яблонь. На завершающей стадии работы по благоустройству транспортных развязок на автодороге Меридиан и автодороге в аэропорт»,— рассказал чиновник.

Кроме того, за неделю проведены работы по кошению травы на площади 634 тысячи квадратных метров, всего с начала года выкошено более 14,5 миллионов квадратных метров.