СМИ обвинили администрацию Челябинска в освоении бюджета на озеленении города

Однако пример, который привели в публикации, оказался недостоверным.

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Заместитель главы Челябинска Александр Егоров вчера, 22 июля 2020 года, прокомментировал ситуацию с неприжившимися деревьями и кустами, которые были высажены в рамках озеленения города. Вице-мэр подчеркнул, что все засохшие деревья будут заменены подрядчиком по гарантии.

Однако некоторые средства массовой информации обвинили администрацию города в освоении городского бюджета на озеленении. В пример к публикации привели газон на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. Ранее с него убрали ларьки, установленные там незаконно, а позже газон засадили зеленой травой.

Ситуацию прокомментировал начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов, после того, как обвинительные посты были опубликованы.

«Здесь не потрачено из бюджета ни рубля. Благоустройство сделали предприниматели», — подчеркнул Владимир Сафонов.

По его словам, попытки восстановить газон предпринимают, но пока у бизнесменов ничего не получается. Но газон в любом случае будет восстановлен.