В Челябинске для предотвращения наводнений и поддержания уровня воды увеличили сброс воды на Шершневском водохранилище до 80 кубометров в секунду. Об этом рассказали в министерстве экологии региона.
«Сотрудники осуществляют регулярный контроль за процессом, проводится мониторинг состояния сооружения», — сообщили в министерстве.
В дальнейшем сброс увеличат еще — до 90 кубических метров.
Напомним, в МЧС сообщили о снижении уровня воды на подтопленных территориях области. На освобожденных территориях проводят восстановительные работы. На сегодняшний день режим ЧС сохраняется в Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Еманжелинском районах, а также в Коркино, Миассе и Сатке.