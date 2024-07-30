Сброс воды на Шершневском водохранилище увеличат до 90 кубометров в секунду

Это минимизирует риск наводнения

В Челябинске для предотвращения наводнений и поддержания уровня воды увеличили сброс воды на Шершневском водохранилище до 80 кубометров в секунду. Об этом рассказали в министерстве экологии региона.

«Сотрудники осуществляют регулярный контроль за процессом, проводится мониторинг состояния сооружения», — сообщили в министерстве.

В дальнейшем сброс увеличат еще — до 90 кубических метров.

Напомним, в МЧС сообщили о снижении уровня воды на подтопленных территориях области. На освобожденных территориях проводят восстановительные работы. На сегодняшний день режим ЧС сохраняется в Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Еманжелинском районах, а также в Коркино, Миассе и Сатке.