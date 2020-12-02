В Челябинске вынесли приговор матери, избивавшей младенца в больнице

Как оказалось, от рук родительницы страдал не только малыш.

Летом 2019 года в социальные сети Челябинска попал ролик, на котором мать поколачивает младенца в инфекционном отделении местной больницы. После огласки матерью занялись силовики. Проверка вылилась в уголовное дело, а дело — в реальный срок. На этой неделе женщине вынесли приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что в марте 2019 года женщина нанесла грудному сыну черепно-мозговую травму — у мальчика был ушиб головного мозга. Через несколько месяцев, попав в инфекционное отделение, мать причинила ему тяжкие телесные повреждения в виде разрыва почки. Кроме того, она не ухаживала за ребенком и не следила за его здоровьем, причиняла сыну физические и психические страдания», — говорят в пресс-службе прокуратуры.

Также мать била свою трехлетнюю дочку, оскорбляла её нецензурно и держала на вытянутых руках за периметром балкона.

За истязания малышей, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнение родительских обязанностей Металлургический районный суд приговорил горе-мать к пяти годам колонии общего режима и штрафу 15 тысяч рублей. Также по иску прокурора женщина должна выплатить своим детям компенсацию за нанесенный моральный вред: 500 тысяч рублей — сыну и 100 тысяч рублей — дочери.

Приговор суда не вступил в законную силу.