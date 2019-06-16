/ В Челябинске встретили итальянскую велосипедистку, путешествующую по России

Франческа Филиппи за 90 дней хочет проехать расстояние от Москвы до Владивостока.

Велосипедистку из Италии Франческу Филиппи встретили в Челябинске. 69-летняя женщина намерена за 90 дней пересечь всю Россию, от Москвы до Владивостока. Передвигается итальянка исключительно на велосипеде, преодолевая в день до 150 километров. Франческа Филиппи призналась, что на автомобиле путешествие было бы быстрее и комфортнее, но не удалось бы установить контакт с людьми, а именно это является основной миссией ее путешествия.

Я провозглашена посланницей национального парка Абруццо и с гордостью ношу это звание. Мне нравится исследовать мир, Европу, я была на севере Норвегии, а теперь хочу оказаться на востоке России. Также я хочу узнать людей, установить дружбу с ними и даже дружбу целых народов. — рассказала сайту «Первый областной» Франческа Филиппи.

По словам велосипедистки, она была наслышана о российском гостеприимстве, но все равно оказалась приятно впечатлена. Например, в Усть-Катаве женщина ночевала в незнакомой семье, предложившей ей ужин и кровать, потому что гостиницы оказались переполнены. Франческа Филиппи добавила, что все ее новые знакомые находят контакты людей в следующих городах, куда направляется велосипедистка, чтобы быть уверенными, что итальянку не оставят в беде и поддержат.