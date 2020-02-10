Первые юбилейные медали вручили ветеранам ВОВ в Челябинской области

Алексей Текслер поздравил фронтовиков с грядущей великой датой.

Послушать 00:00

В резиденции губернатора 10 февраля вручили первые памятные юбилейные медали, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Народ помнит и чтит ратный и трудовой подвиг поколения победителей, наша задача сохранить эту память и передать ее потомкам.

«К сожалению, с каждым годом становится все меньше свидетелей того победного мая 1945, тем дороже и ценней та историческая правда, которую храните вы, дорогие ветераны. Сегодня предпринимаются попытки эту правду переиначить, но мы ее обязательно сохраним такой, какая она есть», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Медали учреждены указом президента РФ и вручаются от имени Владимира Путина. Также главой государства было принято решение о единовременной выплате в размере 75 тысяч рублей ветеранам войны, блокадникам, несовершеннолетним узникам лагерей и вдовам погибших, а труженикам тыла выплатят по 50 тысяч рублей.

В России такие медали получат 17,5 тысяч ветеранов. Губернатор распорядился, чтобы героям Челябинской области награды вручили до 8 мая, так поколение победителей сможет встретить праздник уже с юбилейной медалью.