Мучила жажда: сетевой магазин ограбили в Златоусте

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.

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В Златоусте Челябинской области неизвестный зашёл в один из сетевых магазинов и, не желая расплачиваться за товар, скрылся, предварительно применив силу против продавцов. Сотрудники магазина сразу же обратились с заявлением в полицию.

Кража произошла в одном из магазинов, расположенных на проспекте Гагарина. Мужчина схватил бутылку водки и, применив не опасную для жизни и здоровья силу, скрылся с места инцидента. Полицейские, получив ориентировку, в скором времени задержали 42-летнего мужчину и представили его сотрудникам магазина. Они узнали в нём вора. Вот только украденное вернуть не удалось: спиртное мужчина уже успел выпить.

«В отделе полиции „Центральный“ Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ „грабеж“. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Меру пресечения в отношении мужчины уже избрали. Он находится под подпиской о невыезде и обязан вести себя должным образом.