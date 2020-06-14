Неизвестный украл велосипед с территории частного дома в Челябинской области

Хозяйка незамедлительно обратилась в полицию.

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В Карталах Челябинской области неизвестный похитил велосипед, находившийся на территории частного дома. Обнаружив пропажу, хозяйка сразу же написала заявление в полицию. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам женщины 1963 года рождения, в тот момент, когда она уходила из дома, расположенного по улице Мирный городок, велосипед ещё стоял на месте в одной из надворных построек. А когда вернулась, то обнаружила пропажу. Ущерб женщина оценила в 3 тысячи рублей.

В ходе проведения необходимых мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался неоднократно судимый житель посёлка Джабык 1978 года рождения. Как рассказал сам подозреваемый, он забрался в частный заброшенный дом, а оттуда увидел велосипед, который впоследствии и присвоил себе.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту „б“ части 2 статьи 158 УК РФ „кража“. За совершение данного противоправного деяния максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет»,— сообщили в ведомстве.

Похищенный велосипед женщине вернули, а мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.