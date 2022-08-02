В Челябинске восстановят подземный переход на АМЗ

Пешеходный объект будет востребован жителями новых микрорайонов

Администрация Челябинска планирует расконсервировать и отремонтировать подземный пешеходный переход на улице Блюхера в районе поселка АМЗ. Об этом глава города Наталья Котова сообщила сегодня, 2 августа, во время выездного совещания по вопросам содержания и благоустройства подземных переходов.

Наталья Котова напомнила, что территорию АМЗ сейчас активно осваивают застройщики. Через несколько лет по обеим сторонам улицы Блюхера появятся новые жилые комплексы, поэтому власти города ожидают, что ныне закрытый подземный переход будет востребован.

«Когда люди будут жить в этих микрорайонах, они будут активно перемещаться с одной стороны улицы на другую, пользоваться остановками общественного транспорта. И вот тогда мы вернемся к этому пешеходному переходу, расконсервируем его и отремонтируем», — пообещала глава города.

Подземный переход на АМЗ осенью 2021 года был передан на баланс муниципального учреждения «Геоцентр». Экспертиза объекта показала, что заброшенный подземный переход непригоден для эксплуатации, и его решили законсервировать. Ранее переход уже закрывали, но вандалы снова его вскрыли. Повторно подземный переход законсервировали в марте нынешнего года.

Упомянутый Натальей Котовой жилой комплекс появится на месте складов и производственных зданий бывшего автоматно-механического завода. Проект реализуют в рамках программы комплексного развития территории. Жилые многоэтажки и социальные объекты построят в течение семи лет в границах улиц Блюхера, Дмитрия Неаполитанова, 2-й Базовой и Новоэлеваторной. Собственниками территории являются предприятие «Станкомаш» и компания «Никс». Последняя выступает в качестве застройщика.