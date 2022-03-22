В Челябинске законсервируют заброшенный подземный переход

Подрядчик должен выполнить все работы в подземке на АМЗ до конца марта 2022 года

В Челябинске работы по консервации заброшенного подземного перехода под улицей Блюхера завершат до конца марта. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе администрации Советского района.

«Осенью прошлого года была начата процедура прохождения экспертизы для определения судьбы объекта, который не использовался длительное время. Она показала, что подземный переход непригоден для эксплуатации, поэтому было принято решение о его полной консервации», — прокомментировали в пресс-службе администрации района.





Напомним, ранее подземку уже консервировали, но доступ к ней открыли вандалы. Осенью 2021 года объект передали на обслуживание в МБУ «Геоцентр», был подготовлен контракт на проведение работ для повторной консервации.

Администрация Челябинска сегодня содержит десять подземных пешеходных переходов, которые находятся в разных районах города. Каждый день через эти туннели проходят тысячи челябинцев. При этом многие подземные переходы выглядят мрачными, неухоженными, а местами даже опасными. ИА «Первое областное» заглянуло в несколько подземок, чтобы оценить их состояние.