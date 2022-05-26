На месте завода АМЗ в Челябинске построят жилой комплекс

Проект реализуют в рамках комплексного развития территории

Администрация Челябинска до конца июня планирует подписать договор на строительство жилого комплекса на месте складов и промышленных зданий бывшего завода АМЗ. Проект реализуют в рамках программы комплексного развития территории, сообщают в пресс-службе управления архитектуры Челябинска.

Новостройки и социальные объекты появятся в течение семи лет в границах улиц Блюхера, Дмитрия Неаполитанова, 2-й Базовой и Новоэлеваторной. Собственниками территории являются предприятие «Станкомаш» и компания «Никс». Последняя планирует выступить застройщиком комплекса.





«После подписания договора о КРТ застройщик разработает документацию по планировке территории, которая определит параметры будущих объектов. Проект планировки пройдет публичные слушания, а строительство должно быть закончено за семь лет», — уточняют в пресс-службе управления архитектуры города.

В Челябинске по программе КРТ готовят три территории к комплексной застройке по инициативе администрации города. Речь идет об участках в Ленинском районе на Копейском шоссе, на улице Братьев Кашириных и в районе улиц Карла Либкнехта и Орджоникидзе. Еще несколько локаций будут модернизированы по инициативе правообладателей земли. Ранее были заключены договоры с двумя организациями. С ООО «СЗКЛЧ» подписали соглашения о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах проспекта Ленина и улицы Марченко, а с ООО «Тригор и К» — на застройку территории Каширинского рынка.

Комплексное развитие территории предусматривает возможность принимать специальные программы сноса и реконструкции не только ветхо-аварийных домов, но и помещений, не признанных таковыми, для последующей застройки.