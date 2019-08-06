В Челябинске восстановят дороги к социальным объектам

Об этом сообщили в администрации города Челябинска.

В Челябинске дороги, ведущие к социальным объектам, включат в план ремонта. Теперь в ближайшие два года отремонтируют проблемные подъезды к социально-важным объектам.

Дело в том, что в адрес администрации города Челябинска поступили сообщения от представителей ОНФ. В обращении общественники указали перечень проблемных дорог города. Также они обратили внимание на пути взаимодействия сетевиков, коммунальщиков и дорожных служб.

«Объекты, которые представлены в Администрацию города, мы планируем включить в план ремонта на 2020-2021 годы, некоторые попадут в график работ уже этого года. В основном это те дороги, которые ведут к социальным и медицинским учреждениям», — рассказала Наталья Котова, ВРИП Главы города Челябинска.

Также Наталья Котова отметила, что ею даны поручения о синхронизации работ всех служб, чтобы в кратчайшие сроки вывести все на публичную плоскость. Это делается для того, чтобы каждый житель города мог оперативно получить информацию о затруднениях на дороге.