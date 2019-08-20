Новая дорога с современным освещением появится в Магнитогорске

Рабочий процесс проинспектировал глава города Сергей Бердников.

Вместо пустыря, который был пару месяцев назад в Магнитогорске, теперь появилась новая дорога. Ее протяжность пока составляет 760 метров. Проезжую часть по проспекту Карла Маркса в новые районы начали делать еще в апреле. Сейчас первый этап почти закончен.

«Осталось выполнить озеленение, устройство тротуара с западной и восточной стороны, а также установить светофорное регулирование», — объяснил Андрей Поздняк, начальник отдела по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства МКУ «МАГНИТОГОРСКИНВЕСТСТРОЙ».

Кроме того, необходимо выровнять ливневые канализации и привести в порядок наружное освещение. Оно будет питаться от подземного кабеля для сохранения внешнего облика города. Также стоит вопрос о транспортном наполнении новой дороги: номера маршрутов еще прорабатываются.

«Прежде чем здесь проработать маршруты движения транспорта, нужно продумать безопасность, а именно нанесение всех дорожных разметок и соответствующих переходов. В дальнейшем здесь также рассматривается вопрос движения маршрутных транспортных средств», — рассказал Кирилл Шумов, начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации Магнитогорска.

Открыть восточную часть дороги планируют 31 августа. Западную чуть позже — в середине сентября. Второй этап — в перспективе. В рамках следующего этапа асфальт проложат до улицы Радужной и соединят с улицей Калмыкова.