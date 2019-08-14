Алексей Текслер взял на личный контроль проблему с дорогами на Южном Урале

Несколько муниципалитетов все еще не начали работу по выбору подрядчиков.

Глава Челябинской области Алексей Текслер на сегодняшнем совещании губернатора заявил, что недопустимо срывать сроки ремонта дорог в регионе. Поскольку проблема качества дорог актуальна во всех муниципалитетах: на их реконструкцию еще в мае 2019 года были выделены 500 миллионов рублей. Однако, большинство муниципальных образований не смогли вовремя предоставить документы о том, какие объекты им необходимо отремонтировать.

«Первая проблема — большинство глав длительное время определялись, на какие объекты им нужны средства. Треть муниципальных образований обратились с просьбой изменить заявленный перечень. Еще одна проблема — низкий уровень подготовки сметной документации. Также пять территорий не предоставили сведения, с кем у них заключены договора на лабораторный контроль: Карталинский, Красноармейский, Кусинский районы, Озерский городской округ и поселок Локомотивный», — сообщил в своем докладе исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства Челябинской области Александр Филиппов.

Алексей Текслер обязал глав муниципалитетов, не отчитавшихся о заключении договора на лабораторный контроль, предоставить свое объяснение в министерство дорожного хозяйства уже сегодня. Также глава региона подчеркнул, что срыв сроков ремонта дорог — недопустим.

«Дороги — это самая резонансная история в каждом муниципалитете. Необходим особый контроль и за сроками, и за качеством. Своевременность разработки и предоставления документов в министерство дорожного хозяйства должна быть налажена. Министерству необходимо не просто принимать документы, а проводить семинары, работать и помогать конкретным муниципалитетам, чтобы в следующем году не было сомнений, что мы реализуем все намеченные планы», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

Как отметил глава региона, если муниципалитеты будут срывать срок реализации программ по национальному проекту, то будет сокращено его финансирование. Алексей Текслер попросил взять этот вопрос на особый контроль.