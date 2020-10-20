Из Челябинска в Симферополь запускают прямой авиарейс

Самолеты до Крымского полуострова будут летать дважды в неделю.

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Челябинск и Симферополь свяжет прямой рейс. Авиакомпания «Северный ветер» будет совершать полеты из аэропорта имени Игоря Курчатова и обратно дважды в неделю.

Рейсы будут осуществляться с 15 ноября и по 25 марта 2021 года.

«Прямые перелеты из Симферополя в Челябинск запланированы на среду и воскресенье, в обратном направлении — на понедельник и четверг», — сообщает пресс-служба международного аэропорта «Симферополь».

Продажа билетов на данное направление уже открыта. Минимальная стоимость — 3 233 рубля, в нее входит провоз ручной клади весом до 8 килограммов. Время в пути составит 3,5 часа.

До конца зимнего периода все рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737.