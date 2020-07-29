На две недели ограничат движение в Ленинском районе Челябинска

Автомобили не смогут проехать по участку, где ведутся ремонтные работы.

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В Челябинске на две недели ограничат движение транспорта по улице Батумская. С восьми утра 30 июля до восьми часов вечера 15 сентября рабочие будут вести ремонтные работы на тепловых сетях.

«Движение транспорта от дома 15А до дома 14 по улице Батумской будет временно ограничено из-за выполнения ремонтных работ на проезжей части открытым способом», — сообщили в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, замену тепловых сетей по улице Батумская в Челябинске ведут с 24 июня. Сначала ремонт шел во дворах, с 30 июля начались работы на проезжей части. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут. Чтобы избежать пробок, данные участки лучше объехать.

О повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений на участках, где идет ремонт, можете сообщить по телефону +7 (351) 246-72-73.