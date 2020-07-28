На пяти улицах Челябинска ограничат движение

На них будут проводить дорожные работы.

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В Челябинске на пяти улицах во вторник, 28 июля, ограничат движение. Это связано с различными работами, которые будут проводиться на участках дорог, сообщили «Первому областному» в пресс-службе городской мэрии.



«Движение будет ограничено на следующих участках: улица Мира, от улицы Сталеваров до улицы Румянцева — монтаж бортового камня и пандусов. Улица Машиностроителей — демонтаж/монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия. Улица Артиллерийская — нанесение горизонтальной разметки, выполнение работ в ночь, установка бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия. Улица Лесопарковая — фрезерование покрытия. Съезд на улицу Рождественского с развязки автодорогу Меридиан — устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, что в Челябинске из-за различных дорожных работ регулярно ограничивается движение. Поэтому водителей просят заранее планировать маршрут.