В Челябинске владелец мини-зоопарка заплатит штраф

Россельхознадзор привлек предпринимателя к ответственности за нарушение требований к содержанию животных

В Челябинске владелец мини-зоопарка заплатит штраф за нарушение требований по содержанию животных. Такое решение вынесено по итогам инспекционного визита Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в зоопарк «ЛяМурЧик» в ТРК «Горки».

«В зоопарке содержатся сурикаты, енот, козы, кролики, попугай, игуана, черепахи, цыплята, норка, морские свинки и аквариумные рыбки. В ходе проведения инспекционного визита должностными лицами управления выявлены нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства», — уточнили в пресс-службе ведомства.

У владельца мини-зоопарка отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на корма для животных, необходимые ветпрепараты. Также электрические розетки находились в зоне доступа животных, вода для аквариумов не была исследована на гидрохимические показатели, вновь поступающие животные не проходили обязательный карантин.

В связи с нарушением требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию сотрудники управления Россельхознадзора составили административный протокол в отношении собственника зоопарка по части 1 статьи 8.53 КоАП РФ.