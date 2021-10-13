В Челябинске ветеринары спасают найденного на трассе медвежонка

Карен Даллакян оперативно начал оказывать первую необходимую помощь животному

«Медвежонок, которого обнаружили, очень слабый. Это девочка одного года, и она очень истощена. Видно, что прошла огромные расстояния в поисках еды и подвергалась нападению хищников. Скорее всего, ее маму застрелили на территории одного из охотничьих хозяйств Башкирии и детеныш долго бродил по лесам. Хорошо, что ее вовремя обнаружили сотрудники ООПТ и смогли спасти»,

— рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.