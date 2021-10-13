Жители Катав-Ивановского района нашли маленького медвежонка, который бродил вдоль дороги недалеко от территории Республики Башкортостан. Он пытался выйти к людям в поисках еды и был очень слаб. Животное передали в ветеринарную клинику, где ему оказывают необходимую помощь, сообщили в региональном Минэкологии.
Сотрудник национального парка «Зюраткуль» совместно с сотрудниками федерального охотничьего надзора министерства экологии смогли спасти медведя и передать специалистам ОГУ «Особо охраняемые природные территории». Животное доставили в клинику Карена Даллакяна. Ветеринары провели операцию и сейчас бьются за спасение животного.
«Медвежонок, которого обнаружили, очень слабый. Это девочка одного года, и она очень истощена. Видно, что прошла огромные расстояния в поисках еды и подвергалась нападению хищников. Скорее всего, ее маму застрелили на территории одного из охотничьих хозяйств Башкирии и детеныш долго бродил по лесам. Хорошо, что ее вовремя обнаружили сотрудники ООПТ и смогли спасти», — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Ранее в приют «Спаси меня» попали также два медвежонка. Баграта в июне 2021 года доставили из Пермского края, его нашли в тайге — мама медвежонка, судя по всему, умерла. Варвара тоже осталась без родителей. В приют она приехала из Чебаркуля, где была изъята у местного жителя: тот подобрал ее в лесу, построил для нее вольер в частном доме и выгуливал на пляже. Затем медвежат отправили в реабилитационный центр Хабаровска.
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