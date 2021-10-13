Россия — лидер по темпам роста числа карточных транзакций на душу населения: будущее страхового рынка и смежных отраслей

Эксперты сформулировали тенденции развития отрасли

Аналитики Страхового Дома ВСК сформулировали три ключевых тренда развития страхового рынка и смежных отраслей: цифровизация, совместное потребление и персонализация продуктов и услуг.

Тотальная цифровизация

В ближайшем будущем в России ожидается введение в оборот цифрового рубля. Тестирование нового платежного инструмента запланировано уже на 2022 год. Цифровой рубль будет эмитироваться Центробанком, храниться на электронных кошельках Банка России.

«Мы являемся последним поколением, которое пользуется банкнотами. Пройдет еще несколько лет, и слово „наличные“ станет анахронизмом. За последнее десятилетие наша страна стала лидером по темпам роста числа карточных транзакций на душу населения», — отметила член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Сервис «Госуслуги» масштабируется на все большее количество веб-приложений, а дополнит картину развитие при участии государства Единой биометрической системы. С ее помощью потребители смогут использовать свои биометрические данные для бесшовного получения различных услуг — от открытия счета в банке и покупки билетов до оформления кредита и страховки.

Еще один важный тренд — развитие финансовых экосистем и растущий рынок маркетплейсов, которые в скором времени могут распространиться на пенсионные продукты, продукты микрофинансирования, индивидуальные и инвестиционные счета.

Совместное потребление и новые технологии

Одним из драйверов развития потребительского рынка является модель совместного потребления — коллективное пользование товарами или услугами без обязательного владения, она же шеринговая экономика. По данным экспертов рынка, в 2020 году ее рост составил 39%, а объем превысил 1 трлн рублей. Развитие шеринга повлечет за собой изменения на многих рынках, в том числе финансовом.

На идеологию потребления повлияют и развитие технологий системы быстрых платежей. Все больше платежей будет осуществляться через различные устройства, а оплата через QR-коды и NFC распространится не только на физические, но и на юридические лица.

Голосовые помощники становятся частью финансовых экосистем. Первые попытки внедрить сервис голосовых помощников уже предприняли многие финансовые организации.

Еще один важный тренд связан с развитием API-технологий, которые упрощают обмен данными между различными платформами, оптимизируют бизнес-процессы и взаимодействие между компаниями.

Персонализация продуктов и услуг

Подписка на продукты и услуги — стремительно развивающийся сегмент на многих рынках, в том числе автомобильном и финансовом.

«Уже сегодня Страховой Дом ВСК получает более 30% денег от бизнеса через онлайн-сервисы, свыше 60% урегулирований по каско происходит онлайн. Мы уже разработали эксклюзивный продукт для пользователей арендованных автомобилей по подписке. Наши аналитики отмечают высокий потенциал развития страховых решений для экосистем продуктов по подписке, и мы будем далее развивать это направление», — отметила Ольга Сорокина.

Использование технологии Big Data на финансовом рынке будет способствовать персонализации предложений и разработке индивидуальных тарифов, позволяющих настроить долгосрочные отношения с клиентами.

Еще один тренд связан с развитием дистанционных сервисов, которые все больше привлекают потребителей. В том числе клиентов страховых компаний, заинтересованных в покупке цифровых полисов (не только на Е-ОСАГО и ВЗР, но и каско, ДМС, НС, ИФЛ и др.), а также дистанционном урегулировании убытков.