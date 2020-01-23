«В Челябинске весь снег такой»: грязную горку подарили жителям Северо-Запада

Жители микрорайона «Академ Риверсайд» недовольны качеством работы коммунальщиков.

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С виду может показаться, что эту горку в «Академе» собрали из каменных булыжников, но это не так. Снег для ледяной махины сгребли со всего района. Такой подарок — горку из советского детства — решила презентовать управляющая компания местным жителям, однако последние оказались недовольны.

«Горка стоит в ненадлежащем виде, очень грязная, ледянка плохо едет, хотели бы, чтобы нам горку подремонтировали», — рассказывает Нина Шкерина.

Несмотря на жалобы, женщина регулярно водит сюда покататься внука Максима. И он не единственный здесь ребенок — катается весь район.

«За неимением лучшего, дети здесь катаются, близко к дому», — говорит Татьяна Задорожная.

Руководитель управляющей компании к замечаниям привык, говорит, что недовольные были и будут всегда.

«Горку делали до Нового года, чистый снег сложно было найти, в Челябинске весь снег такой, поэтому мы лепили из того, что было. Сверху все залили чистой водой, так что можно не бояться за то, что испачкаетесь, а то, что плохо скользит — это из-за теплой погоды, ее просто раскатать надо», — отвечает директор УК «Домоуправ» Артем Клименко.

Десять человек и 4 единицы техники собрали горку за 4 дня. Сделали ее с поручнями, деревянными ступенями и противоскользящим покрытием на них. На прилегающей территории установили освещение, чтобы в темное время суток людям было комфортно. Учитывая замечания жильцов, директор управляющей компании решил в следующем году ставить деревянную горку.