Для уборки дорог в Челябинске новый подрядчик закупит еще 7 единиц техники

Глава города проконтролировала, справляются ли компании со своими обязанностями.

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В Челябинске состоялось традиционное аппаратное совещание, в ходе которого глава города Наталья Котова пообщалась с новыми подрядчиками по очистке дорог. Руководители компаний рассказали, сколько единиц техники работало в ночь на воскресенье, чтобы справиться со снегопадом, сколько людей занимались ручной очисткой, а также, сколько еще техники нужно будет закупить.

«С начала снегопада мы начали патрульную снегоочистку двумя колоннами спецтехники: 10 комбинированных дорожных машин, 10 МТЗ. Обработку КДМ производили на опасных участках по спускам, подъемам, перекресткам, в местах образования наледи. С начала снегопада 2 февраля работать начали 22 единицы техники», — рассказала главе города руководитель компании «Строй-Сервис» Елена Понькина.

Некоторые подрядчики подчеркнули, что будут докупать технику, чтобы справиться с объемом работ.

«До конца недели мы увеличим количество единиц техники на 7. Появится 2 КДМ, ещё 5 МТЗ для постоянной работы на тротуарах. Также мы будем приобретать МПЗ — 5 единиц, но со сроками пока затрудняюсь ответить, примерно к 15 февраля», — подчеркнул исполнительный директор компании «СтройТех» Игорь Гудис.

Наталья Котова подчеркнула, что работу подрядчиков нужно контролировать и помогать им.

«Контролировать каждый день. Определяться, если недостаточно, если подрядчик сам неправильно организовал логистику или ещё что-то. Мы, как люди, которые занимаются этим раньше, подрядчики, которые зашли 30-31 декабря, должны организовать с ними надлежащую работу», — отметила глава города.

Убрать снег с остановочных комплексов и тротуаров подрядчики пообещали до конца дня, вывезти снег планируют к середине недели.