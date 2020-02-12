Родители расчистили челябинскую горку, которую засыпали из-за того, что она опасна

За это им может грозить административная ответственность.

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В Челябинске засыпали горку, которую сделали возле школы № 41 на Северо-Западе. Развлечение было опасным, спуск вел прямиком на дорогу, по которой ездят автомобили. О том, что дети могут вылететь под машину, рассказал автомобилист, опубликовав видеозапись с регистратора в социальных сетях.

Сотрудники ГИБДД проверили данную территорию и обратились к администрации района, чтобы опасную ледяную трассу устранили. Горку засыпали, но родители вновь ее расчистили. Сегодня дети снова катаются там, где могут улететь под колеса автомобиля.

«При выявлении опасных скатов сотрудники ГИБДД вносят предписания на ликвидацию скатов организациям, ответственным за содержание данных участков улично-дорожной сети. Госавтоинспекция обращается ко всем родителям, что самовольная организация скатов вблизи дорог и дворовых проездов создает реальную опасность для жизни и здоровья детей. Родители должны контролировать поведение ребенка на улице», — рассказали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

За несоблюдение своих обязанностей родители могут быть привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».