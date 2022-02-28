В Челябинске вандалы повредили освещение подземного перехода

Неизвестные разгромили несколько ламп

В Челябинске в очередной раз повредили наружное освещение подземного перехода «Опытный завод» у ТРК «Алмаз». Об этом сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города. Сейчас на месте уже ведут восстановительные работы.

«Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу. Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию», — прокомментировали в комитете.

Напомним, 8 февраля, на пляже «Новороссийский» в Ленинском районе Челябинска обнаружили пропажу 11 секций металлического ограждения. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.

В Троицке вынесли приговор в отношении троих молодых людей. Они признаны виновными в вандализме: 21-летний, 18-летний и 17-летний парни устроили погром на улице в ночь на 30 октября. Они повредили плафон фонаря и десять стоек дорожных знаков.

Сегодня администрация города содержит 10 подземных пешеходных переходов, которые находятся в разных районах города. Каждый день через эти туннели проходят тысячи челябинцев. При этом многие подземные переходы выглядят мрачными, неухоженными, а местами даже опасными. Журналист ИА «Первое областное» заглянул в несколько подземок, чтобы оценить их состояние.

