В Челябинске неизвестные украли секции забора на пляже в Ленинском районе

Злоумышленников разыскивает полиция

В Челябинске во вторник, 8 февраля, на пляже «Новороссийский» в Ленинском районе обнаружили пропажу 11 секций металлического ограждения. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили в мэрии.

«Отметим, что пляж „Новороссийский“ был открыт в прошлом году перед купальным сезоном. В летнее время он полностью оборудован для полноценного отдыха жителей Ленинского и других районов города: установлены зонтики, кабины для переодевания, скамейки, урны, баки и биотуалеты», — напомнили в пресс-службе администрации Челябинска.

Очевидцев преступления просят обратиться в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» УМВД России по номерам: (351) 253-75-01, 253-74-42.