В Челябинской области троих парней осудили за разнос дорожных знаков и фонарей

Подсудимые возместили ущерб

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Мировой судья судебного участка № 2 Трехгорного вынес приговор в отношении троих молодых людей. Они признаны виновными в вандализме, сообщает сегодня, 18 февраля, пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 21-летний, 18-летний и 17-летний парни устроили погром на улице в ночь на 30 октября. Они повредили плафон фонаря и десять стоек дорожных знаков. Дебоширы находились в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент зафиксировали камеры уличного наблюдения. В отношении парней были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

В ходе предварительного следствия молодые люди возместили ущерб. Приговором суда им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком от 8 месяцев до 1 года с установлением предусмотренных законом ограничений.