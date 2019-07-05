Движение трамваев на АМЗ временно закроют в Челябинске

Ограничение связано с ремонтом теплотрассы на пересечении Труда и Свердловского проспекта.

В Челябинске три трамвайных маршрута изменят свое движение на 10 дней из-за реконструкции теплотрассы на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта. Изменения вступят в силу уже сегодня, 5 июля, в вечернее время.