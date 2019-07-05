В Челябинске три трамвайных маршрута изменят свое движение на 10 дней
«5 июля с 20 часов вагоны маршрутов № 6,17,20 проследуют до Центра по улицам Кирова, Карла Маркса, Российская. С 6 июля движение маршрутов организовано следующим образом: Маршрут № 6: ЧТЗ — Российская — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ в оба направления. Маршрут № 17: Вагоны будут направлены на усиление маршрута № 16, а также по маршруту Чичерина — Першино. Маршрут № 20: ЧМК — пр. Победы — ул. Горького — ЧТЗ», — рассказали сайту «Первый областной» в
К привычной схеме движения трамваи вернутся лишь 15 июля. В администрации пояснили, что планируют снять ограничение в 6 часов утра.