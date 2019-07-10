В «Академ Riverside» появится новый светофор на опасном участке

Ранее жильцы боялись переходить дорогу к своим домам.

Жильцы домов на Университетской набережной в Челябинске ликуют: на шестиполосной дороге появятся светофор и зебра.

Жители «Академа» давно просили усмирить поток машин на проезжей части, многие боялись попасть под машину, просто переходя дорогу к своему дому. Светофор появится на перекрестке Университетской Набережной с улицей 40-летия Победы, с которого ранее были убраны камеры для фиксирования нарушений скоростного режима.

Мнение пользователей социальных сетей на этот счет разделилось. Некоторые радовались, что теперь дорога наконец-то стала безопаснее для пешеходов, а некоторые считают, что автомобилистам придется привыкать ехать медленней и осторожнее.