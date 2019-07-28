В Челябинске четвероногие друзья обрели хозяев

В Челябинске прошёл фестиваль гуманного отношения к животным.

В эту субботу, 27 июля, в парке культуры и отдыха имени Гагарина прошел третий фестиваль гуманного отношения к животным. В течение всего дня четвероногие и их хозяева дефилировали по импровизированному подиуму, участвовали в конкурсах и просто хорошо проводили время.



Гости и участники фестиваля говорят, что самой зрелищной частью программы стал конкурс костюмов «Гав-шоу». В этом году на него заявились порядка 60 участников. Хозяева подготовили для себя и своих четвероногих друзей необычные образы: зрители увидели животных в костюмах бабочек, пчел, цветов, принцесс, жучков. Многих удивил костюм сейфа с деньгами и полицейский тандем.



Помимо шоу на сцене около карьера для детей и их родителей проходила концертная программа, проводились конкурсы и викторины, работали аниматоры. Там же наградили участников интернет-конкурсов на лучший рисунок, лучшую историю. Для гостей создали фотозону. Кроме того, каждый посетитель мог заказать своему четвероногому другу адресник, поставить чип, купить амуницию и получить консультацию ветеринаров и кинологов.



«С удовольствием поучаствовали сами и поболели за других! Атмосфера непередаваемая, добрая, заряжающая позитивом и пропитанная любовью к хвостатым. Было здорово! И уверена, в следующем году будет еще круче! Вы большие молодцы!», — оставила отзыв в социальной сети Екатерина Слонова.

Отметим, что кроме положительных эмоций некоторые гости фестиваля обрели новых четвероногих друзей: приютам удалось найти новый дом для собак и кошек.

