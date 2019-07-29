В Челябинске врип губернатора Алексей Текслер, обсудил благоустройство города с Натальей Котовой. В планах построить новые детсады, больницы и школы в новых микрорайонах города.
«Хочу сейчас организоваться работу по рассмотрению новых районов. Цель - комплексная застройка. Дома сданы, но с не очень хорошим благоустройством и при отсутствии социальной инфраструктуры. Догоняем этими объектами эти новые микрорайоны», – пояснила Наталья Котова, врип главы Челябинска.
Сейчас городские власти изучат, сколько участков отдано под жилую застройку. Тем самым смогут определить, какая есть потребность в социальных объектах. Помимо этого микрорайоны нуждаются в качественных дорогах. Работы проводить собираются совместно с управляющими компаниями и застройщиками. А создать объекты планируют к 2020 – 2021 году.
«Город развивается. Посыл - это развитие будет связано напрямую с развитием социальной инфраструктуры вокруг жилья. Мы во все свои градостроительные планы должны такой посыл дать», – рассказал Алексей Текслер.
Алексей Текслер также поручает избавить город от незаконных построек, так например, на прошлой неделе в Курчатовском районе у кинотеатра «Победы» снесли незаконный рынок.
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