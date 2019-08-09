В Челябинске в многоквартирном доме жарят стейки на открытом огне

Жители создали страницу в соцсети с просьбой о помощи.

В Центральном районе Челябинска по улице Карла Маркса, в одном из многоквартирных домов готовят мясные стейки на открытом огне. В Инстаграме недовольные жители выложили фото- и видео-доказательства своих слов.

«Нам казалось, что все адекватные люди понимают: мангал — это для улицы! Невозможно его использовать в многоквартирном доме! Это опасно! Могут пострадать люди! Но мы очень сильно ошибались!», — поясняют в челябинцы.



Оказалось, что в подвале дома в ценре города расположился ресторан, в котором как утверждают жители, стоит мангал. Сотрудники заведения готовят на открытом огне блюда.

«А знаете чем сегодня с утра заняты работники кафе. Они заклеивают бумагой окно, через которое видно огонь! Чтобы мы не могли снимать и обращаться за помощью. Люди! Закрытое помещение! Мангал! Огонь! Окна заклеены бумагой! Мы в шоке! Нам страшно!», — написали в еще одном сообщении в соцсети.

Требование СанПиН 2.3.6.1079-01 п. 4.11, гласят, что во вновь строящихся и реконструируемых организациях не допускается устанавливать плиты, работающие на угле, дровах, твердом топливе и др. Допускается приготовление блюд на мангале в организациях общественного питания размещенных в отдельно стоящих зданиях, при условии использования современного оборудования.

Но в ресторане утверждают, нормы соблюдены и на открытом огне никто не готовит. Жители дома отправили письма с просьбой о помощи во все инстанции.