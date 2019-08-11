В городе Миассе Челябинской области южноуралец поймал в бутылку летучую мышь, которая без стука ворвалась в квартиру. О своём «подвиге» горожанин поделился в социальных сетях.
Прежде чем, мышь оказалась в пятилитровой банке, «укротитель летучих мышей» завернул нежеланную гостью в полотенце, сфотографировал со всех сторон и выставил свою «добычу» на всеобщее обозрение.
«Реально поймал, в бутылку пятилитровую затолкал и крышкой закрыл, сделал отверстия для воздуха, чтоб не умерла до утра», — рассказывает в соцсетях ловец.
Но многих южноуральцев не вдохновила такая охота, и они вступились за крылатую мышь. Неравнодушные горожане посоветовали отпустить ночью незваную гостью, чтобы она смогла себе найти убежище, где переждать день.
Надеемся, этот конфликт закончится мирно. Мышь окажется на свободе и больше никогда не потревожит южноуральского храбреца.