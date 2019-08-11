На Южном Урале в выходные температура воздуха поднимется до +30

Но помимо жары синоптики прогнозируют дожди.

В Челябинской области на следующей неделе погода порадует южноуральцев теплой погодой: местами столбики термометров покажут +30 градусов. Но погода Южного Урала побалует не только любителей жаркого солнца, но и тех, кто не прочь прогуляться под дождём.

В понедельник, 12 августа, по всей области температура воздуха не станет опускаться ниже +20 градусов. В столице Южного Урала, в Магнитогорске и в Троицке днем столбики термометров покажут +23 градуса, в Златоусте и в Миассе — 21-22 со знаком «плюс», а в Карталах воздух прогреется до +24 градусов. Также Челябинскую область накроют дожди и грозы. Ветер преимущественно южный подует со скоростью 9-12 м/c.

Во вторник, 13 августа, в Челябинской области местами синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха: в Магнитогорске температура упадёт до +17 градусов, в Карталах — до +20. Но в большинстве теплая погода продолжит радовать южноуральцев: в Челябинске обещают +23 градуса, в Троицк +25, а в Миассе и Златоусте столбики термометров покажут +21. Дожди и грозы также не покинут Южный Урал. Ветер сменится с южного на северо-восточный и северо-западный, разгонится до 14 метров в секунду.

В среду, 14 августа, температура воздуха по всей области будет держаться в районе +21-23 градусов. Грозовые тучи в этот день также не покинут Южный Урал. Северный ветер пройдет со скоростью 12-14 м/c Четверг, 15 августа, многих южноуральцев порадует солнечная и ясная погода. В Челябинске и Магнитогорске синоптики обещают, что воздух прогреется до +23 градусов, в Троицке и Карталах — до +24, а в Миассе и Златоусте — лишь до +21. В Челябинске день пройдет без осадков, чего нельзя сказать о других городах области, в которых прогнозируют небольшой дождь, но уже без гроз. Ветер преимущественно северный, 8-11 метров в секунду.

В конце рабочей недели, 16 августа, температура воздуха по области будет держаться в районе 24-25 градусов со знаком «плюс». По-хорошему позавидовать можно жителям Карталов: там столбики термометров покажут +26 градусов. В Челябинске, Миассе и Златоусте синоптики прогнозируют небольшой дождь, а в Троицке, Магнитогорске и Карталах пятница пройдет без дождей. Ветер западный и северо-западный 6-9 метров в секунду.

В выходные, 17-18 августа, в Челябинске, Златоусте и Миассе температура воздуха будет держаться в районе +24-25 градусов, в Магнитогорске столбики термометров покажут +27 градусов, в Карталах +28, а в Троицке выходные обещают быть жаркими: там воздух прогреется до +30 градусов. Местами обещают дождь с грозами, но в большинстве городов Южного Урала будет солнечно, без осадков. Не упустите последние теплые деньки лета этого года.