/ В Челябинске в четвертый раз пройдет фестиваль напитков Южного Урала

Организаторы ждут на мероприятии не менее шести тысяч гостей.

В этом июле на берегу озера Курочкино в Челябинске пройдет фестиваль народных напитков Южного Урала. Гастрономический праздник пройдет в загородном комплексе в четвертый раз, а организаторы мероприятия обещают насыщенную развлекательную программу: от дегустации напитков до выступления музыкальных коллективов и различных конкурсов.

На сегодняшний день более 70 производителей подтвердили свое участие. Ждем гостей со всей России, Украины, Сербии, Белоруссии. Уверен, им есть чем удивить публику. Для них это не только отличная возможность показать себя, узнать мнение потребителя из первых уст, но и поделиться опытом, своими наработками и маленькими секретами. — рассказал сайту «Первый областной» председатель «Союза пивоваров России» Илья Ройтенберг.

Организаторы ждут на фестивале не менее 6 тысяч гостей, именно столько может разместить комплекс «Курочкино». Мероприятие позиционируется как семейное, поскольку, по словам управляющего базой отдыха Олег Махалов, площадка предусмотрена как для взрослых, так и для детей.

Огромная территория, большая детская площадка для активных игр на открытом воздухе, игровые комнаты внутри помещений, бассейн — все это позволит отдохнуть нашим юным гостям. Для них будут работать аниматоры, разработана отдельная развлекательная программа. Весело и интересно будет всем. — отметил управляющий базой отдыха «Курочкино» Олег Махалов.

Отметим, что проведение фестивалей крупного масштаба стало визитной карточкой Челябинской области. Это подчеркивает интерес туристов к региону. Как отметил директор «Центра развития туризма Челябинской области» Дмитрий Столбов, организация развернет на мероприятии свою площадку, чтобы познакомить гостей фестиваля с достопримечательностями Южного Урала.