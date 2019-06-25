/ Челябинскую молодежь приглашают на фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest

Зрители смогут поучаствовать в развлекательной программе.

В Челябинске состоится фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest. Для зрителей будет подготовлена развлекательная программа: танцевальные баттлы по хип-хопу, брейк-дансу и дэнсхоллу; граффити площадка, соревнования по скейтборду, BMX и роликам; открытый чемпионат города по воркауту.



Зрители смогут увидеть показательные выступления по слэклайну, пройти мастер-класс по вождению мотоциклов от MotoGymKhana, посостязаться в армреслинге. Конкурсную программу представит ХК «Трактор». Также гостей фестиваля ожидает большой концерт «Хамиля и Змея» Каста, Ростов, которые исполнят свои хиты. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Организаторами мероприятия выступят: Управление по делам молодежи администрации города Челябинска, ТРК «Горки», Челябинская федерация хип-хоп культуры, танцевальный хип-хоп лагерь «Brooklyn», магазин «Banan Boardshop», движение «Street Workout» и хип-хоп магазин «Skillz».



Посетить мероприятие можно 27 июня в 18:00 на парковке возле ТРК «Горки», со стороны Меридиана.

