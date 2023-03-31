Новую дорогу на улице Бейвеля в Челябинске построят за один год вместо двух

Алексей Текслер распорядился перераспределить финансирование

Сегодня, 31 марта, губернатор Алексей Текслер проводит большую инспекцию по дорогам Челябинска в преддверии сезона ремонтных и строительных работ, передает корреспондент ИА «Первое областное». В ходе осмотра улицы Бейвеля глава региона заявил, что начавшееся здесь строительство новой дороги будет завершено с опережением — не в 2024 году, а в нынешнем.

Особое внимание в ходе объезда уделено участкам, на которые жаловались горожане. Губернатор отметил, что улица Бейвеля — номер один в Челябинске по количеству обращений.

«Мы еще в прошлом году заключили контракт на строительство четырехполосной дороги. Частично уже есть сделанный кусок, но речь идет не о ремонте действующей проезжей части, а о том, что мы в рамках строительства новой дороги должны полностью заменить старое полотно и сделать новую дорогу. Контракт был на 2023—2024 годы. Президент одобрил опережающее строительство, и принято решение, чтобы часть средств будущего года перенести на 2023 год. Мы улицу Бейвеля закончим в этом году, финансирование обеспечим в полном объеме и перенесем деньги с 2024 года», — заявил Алексей Текслер.





Глава региона спросил у подрядчика, когда стройка развернется в полную силу и в какой срок завершатся работы. Исполнитель работ ответил, что основа для строительства уже практически готова. Сначала будут возводить новое полотно, а затем перейдут на старое, чтобы обеспечить проезд.

«С финансированием вопрос мы решим. Закрывайте дорожную часть в сентябре, а затем будем подписывать акты. По озеленению здесь будет широкая полоса между двумя проезжими частями: у нас есть хорошие примеры в виде проспекта Ленина и других. Прошу отработать, чтобы тут была зеленая зона с деревьями и кустарниками», — сказал губернатор.

Эта же компания-подрядчик занимается дорогами на улицах 2-й и 3-й Эльтонской. Алексей Текслер отметил, что будет следить за этими объектами.