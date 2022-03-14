Улицу Молдавскую в Челябинске продлят за 217 млн рублей

Строительство нового участка пройдет в три этапа

Компания «Арсак» построит новый участок улицы Молдавской. Дорога соединит две крупные магистрали — проспект Победы и улицу 250-летия Челябинска. Подрядчика выбрал комитет дорожного хозяйства городской администрации.

Всего в аукционе участвовали четыре компании. Начальная цена составляла 218,1 млн рублей. «Арсак» снизил стоимость работ больше всех — до 217,02 млн рублей, сказано на сайте госзакупок. Контракт с фирмой подпишут до конца марта.

Строительство по проекту компании «Сибирьинстройпроект» проведут в три этапа. Два первых реализуют уже в 2022 году. Завершить работы планируется до 20 октября 2023-го.





«Общая протяженность дороги составит почти 684 метра. Также по проекту будет переустроено 33 метра тепловой сети. Проектом предусмотрено строительство двухполосной проезжей части шириной 3,25 м и тротуаров (3 метра с западной стороны, 2 метра — с восточной), обустройство светодиодного освещения с цветовой температурой 4000К, строительство ливневой канализации и автопарковок», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Проектом предусмотрено и озеленение. На новом участке улицы высадят 127 крупномерных деревьев и 757 кустарников, газонных трав общей площадью почти 8 тыс. кв. м. Также в задачи подрядчика входят установка светофоров и устройство проезда к гаражам, находящимся в том районе.

По данным базы «СБИС», учредителем ООО «Арсак» является Арман Мхитарян. Компания работает с апреля 2014 года, зарегистрирована она в Москве (по информации сайта госзакупок, есть офис в Челябинске). В 2020 году фирма получила убыток в 5,6 млн рублей. Компания участвовала в 190 аукционах, победила в более чем 20 из них.

Ранее занималась строительством и ремонтом дорог в Пласте, Челябинске, Троицке, поселке Терема, селах Варламово и Коелга, деревне Шабунина. Кроме того, «Арсак» выполнял часть работ по реконструкции набережной возле КРК «Мегаполис». В процессе выполнения — строительство нового участка улицы Конструктора Духова в Чурилово (от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда) и благоустройство территории возле дворца спорта «Юность».