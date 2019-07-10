В Челябинске увеличилось количество дешевого жилья

Больше всего недорогих квартир выставлено на продажу в Металлургическом районе.

Согласно исследованию портала N1.RU в Челябинске за полгода увеличилось количество недорогих квартир. В качестве ценового барьера был установлен порог в 30 тысяч рублей за квадратный метр.

Полгода назад в сегменте дешевого жилья было представлено 430 квартир, в то время как сейчас на продажу выставлены 1243 объекта. Меньше всего квартир в представленном диапазоне в Центральном и Советском районе — по 1% и 5% соответственно. Металлургический район занял первое место по количеству дешевого жилья, доля которого увеличилась до 34 процентов от общего числа квартир.

«На рост доли дешевых предложений за полгода главным образом повлиял Металлургический район, где невостребованные квартиры в старом фонде падают в цене уже несколько лет подряд. Кроме того, к нераспроданным квартирам постоянно добавляют новые в этом же ценовом сегменте», — объясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Стоит отметить, что в целом средние цены на вторичном рынке Челябинска остались такими же. Однако в Калининском, Ленинском и Центральном районах средний показатель вырос на 3%.