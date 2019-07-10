В Челябинске курсирует новая нелегальная маршрутка

Удобный для горожан маршрут был организован незаконно.

В Челябинске появилось новое маршрутное такси № 47, курсирующее от Тракторозаводского до Металлургического района. Жители города отметили, что появление маршрута позволяло добираться без пересадок с улицы Мамина до ЧМЗ.

Но, как оказалось, автомобили вышли на рейсы нелегально.

«Данный маршрут у нас был включен в реестр. Мы в мае отыграли конкурс на обслуживание 47 маршрута. Его выиграла, по-моему, „Уральская транспортная компания“. На сегодняшний день им дается 90 дней для того, чтобы приступить к работе. До этого они должны подготовить документы, получить у нас свидетельства и карту маршрута. Перевозчик пока эти документы у управления транспорта не получил», — сообщил сайту bfm74.ru начальник челябинского управления транспорта Максим Кичеев.

Узнать подробности о том, какие последствия ждут «нелегалов», и когда на дорогах появится законно организованный маршрут, можно здесь.

