В Челябинске начали устанавливать новые платформы на трамвайных остановках

Работы завершат к 20 октября

В Челябинске заключен муниципальный контракт по восстановлению пяти трамвайных остановок по улице Дзержинского. Всего в этом году в областном центре обновят 25 трамвайных платформ. В комитете дорожного хозяйства администрации города рассказали, где и когда установят новые посадочные комплексы.

Обновленные трамвайные платформы появятся в Ленинском районе до 20 октября.

На остановке общественного транспорта «Пос. Первый Плановый» проведут обустройство посадочных площадок в оба направления, пешеходные переходы и установят павильоны. Аналогичные остановочные комплексы появятся на платформах «Ул. Первоконная» и «Ул. Эстонская».

В комитете пояснили, что на комплексах «Ул. Чайкиной» и «Завод Электромашина» обустройство посадочной площадки пройдет только с нечетной стороны улицы Дзержинского, будут также обновлены пешеходные переходы и установлены новые павильоны.

«В настоящее время подрядной организацией ООО „ЭнергоСтрой“ начаты работы на трамвайных остановках „Пос. Первый Плановый“ и „Ул. Первоконная“», — рассказали в комитет дорхозяйства.

Современные трамвайные платформы должны быть приподняты до уровня пола трамвая и иметь минимальный зазор между платформой и трамваем. Два новых остановочных комплекса появятся на перекрестке — улице Цвиллинга и улице Тимирязева.