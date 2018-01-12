/ Людей ищут под обрушившимися плитами здания в Копейске

На месте работают полиция, спасатели и МЧС.

В Копейске 12 января обрушилось здание на территории поселка Бажова. На земле оказались плиты перекрытия размером 10х10 метров. Очевидцы происшествия незамедлительно позвонили в МЧС. Пожарные, кинологи и оперативная группа областного главка тут же прибыли на место происшествия для начала спасательных работ. Под завалами могут быть люди.

Приведена в готовность аэромобильная группировка. Руководит операцией начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко. Первыми к месту прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Установлено, что рядом с заброшенным зданием находится легковой автомобиль от которого в сторону данного неэксплуатируемого объекта протянуты шланги (предположительно от газорезательного оборудования). Проверяется информация о нахождении людей под упавшими плитами. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия. Работы продолжаются.