Суд смягчил наказание несовершеннолетним грабителям из Златоуста

Подростки вынесли товары из двух супермаркетов

Челябинский областной суд частично изменил приговор троим осужденным за кражу. В Златоусте они были признаны виновными в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.

«Судом апелляционной инстанции в отношении несовершеннолетних осужденных сокращен срок назначенных приговором обязательных работ: одному — с 300 до 150 часов, двум — с 200 до 100 часов. Приговор в отношении 18-летнего осужденного, которому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком 1 год, не обжаловался», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Со всех осужденных был взыскан ущерб, причиненный магазинам.

Напомним, в мае 2020 года в Златоусте четверо пьяных подростков ограбили два супермаркета («Пятерочка» и «Магнит»). Затем двое из них пытались совершить еще одну кражу. На дело они пошли в медицинских масках и резиновых перчатках. Похищали сигареты, продукты и алкоголь. Сумма ущерба составила более ста тысяч рублей.

Гособвинитель в апелляционном представлении настаивал на уменьшении размера меры наказания несовершеннолетним.