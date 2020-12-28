«Трактор» перед закрытием трансферного окна подписал нападающего из «Спартака»

Максим Майоров выйдет в форме «черно-белых» в январе

В Континентальной хоккейной лиге сегодня, 28 декабря, ровно в полночь закрылось трансферное окно. До этого времени у всех клубов была последняя возможность усилить свои составы или же «разгрузить» их.

Так, ХК «Трактор» совершил последний трансфер в 2020 году. Ряды «черно-белых» пополнил нападающий Максим Майоров, который ранее выступал за московский «Спартак». Односторонний контракт с форвардом рассчитан до конца сезона 2020/2021.

«Мы надеемся, что Максим добавит нашей команде глубины в атаке, а его опыт поможет в ходе решающего отрезка сезона. Это мощный нападающий, и его сильными качествами, на которые мы рассчитываем, являются скорость, рабочая этика и игра по заданию», — сообщил Роман Беляев, спортивный директор «Трактора».

Максим Майоров начинал текущий сезон, играя за «Спартак», хотя ранее долгое время играл за уфимский «Салават Юлаев». Нападающий провел за москвичей 11 матчей, в которых заработал одно результативное очко. Руководство «Спартака» отказалось от игрока 16 декабря.

Всего на счету Майорова 367 игр в КХЛ, за которые он заработал 125 очков (забив 62 шайбы и отдав 63 передачи). Помимо этого 31-летний форвард провел некоторое время за океаном — он играл за «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ (22 матча), а также в командах «Спрингфилд Фэлконс» и «Сиракьюз Кранч» в АХЛ (260 игр).

Ожидается, что Максим Майоров выйдет на лед в форме «Трактора» уже в новом, 2021 году. По иронии, 6 января состоится матч «черно-белых» против московского «Спартака», поэтому форварду будет что показать и доказать своей бывшей команде.