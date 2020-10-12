Крупнейший образовательный центр Челябинска вышел на каникулы раньше срока

Отправить школьников на отдых заранее решили в целях профилактики болезней.

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Ученики старших классов Образовательного центра № 2 вышли на каникулы раньше срока. По графику школьники должны были отдыхать со 2 ноября, однако в целях профилактики руководство образовательного учреждения приняло решение отправить детей на каникулы раньше.

«У нас благоприятная эпидемиологическая обстановка, ученики не болеют, однако в целях профилактики мы приняли решение перенести каникулы для старшеклассников на период с 12 по 18 октября. Несколько учителей профильных предметов сейчас болеют, но ничего необычного не происходит, сезонные заболевания», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» заместитель директора по УВР ОЦ № 2 Рамзия Асхатова.

Ученики младших классов продолжают заниматься. На каникулы ребята выйдут по графику, 2 ноября, если эпидобстановка не ухудшится.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Образовательном центре № 2 сократили количество и длительность уроков. Это сделали также в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции и сезонных заболеваний.