Обсуждение стратегии развития Челябинска прошло в администрации города

Проектно-аналитическая сессия собрала более 300 участников.

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Проектно-аналитическая сессия «Стратегия развития. Челябинск 2035» прошла в городской администрации. Событие состоялось в режиме онлайн и с 9 по 11 октября собрало более 300 участников.



Всего эксперты работали в 12 группах по направлениям развития жизни областной столицы. Как отметил вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, сессия «Стратегия развития. Челябинск 2035» стала событием, объединившим всех, кому небезразлична судьба города.

«Впервые в стране в городе-миллионнике так подходят к разработке долгосрочной стратегии, впервые в стране ровно так детально обсуждали с жителями направления жизни города на ближайшие 15 лет. В какой-то мере мы стали пилотным городом с точки зрения создания Стратегии развития. Дальше — проработка материалов, полученных за три дня, их огромное количество, была масса дельных предложений и идей. Огромное спасибо всем жителям города, которые приняли участие, общественникам, бизнесу, представителям администрации, депутатам. Это была огромная работа всех активных горожан»,— отметил Олег Извеков.

Итоговые материалы представят общественности для дальнейшего обсуждения через три недели. До конца года появится план будущей Стратегии. Он также будет доступен для публики. Как отметил Олег Извеков, несмотря на промышленные традиции Челябинска, город видится туристическим центром, а у его жителей есть желание увидеть изменения.