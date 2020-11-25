На площади Революции в Челябинске демонтировали торговые павильоны, которые были установлены там ранее. 

Сейчас на площади уже приступили к строительству ледового городка, который в этом году будет посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Напомним, что ярмарка работала там с сентября 2020 года. Жители и гости города могли купить украшения ручной работы, натуральную косметику и домашние сыры.