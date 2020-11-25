На площади Революции в Челябинске демонтировали торговые павильоны, которые были установлены там ранее.
Сейчас на площади уже приступили к строительству ледового городка, который в этом году будет посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.
Напомним, что ярмарка работала там с сентября 2020 года. Жители и гости города могли купить украшения ручной работы, натуральную косметику и домашние сыры.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Память народа Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом