В Челябинске убрали рынок с главной городской площади

На месте уже приступили к строительству ледового городка.

На площади Революции в Челябинске демонтировали торговые павильоны, которые были установлены там ранее.



Сейчас на площади уже приступили к строительству ледового городка, который в этом году будет посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.



Напомним, что ярмарка работала там с сентября 2020 года. Жители и гости города могли купить украшения ручной работы, натуральную косметику и домашние сыры.

