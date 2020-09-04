В ближайшие дни начнет работу ярмарка на площади Революции

Лофт-павильоны установили на этой неделе.

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Площадь Революции на несколько месяцев превратится в стильный сельхозрынок. Уже сейчас в центре Челябинска установлены павильоны, выполненные в стиле «лофт». Перед памятником Ленину расположили зоны со столами и скамьями, также стилизованные под «кантри». Для усиления эффекта на площадь завезли снопы сена.

Открытие сезонной ярмарки анонсировали еще на минувшей неделе, но старт продаж отложился.

«Временная сезонная ярмарка на Площади революции откроется завтра в 12:00», — рассказал Владимир Сафонов, руководитель управления информационной политики администрации Челябинска.

Вплоть до 1 декабря челябинцы смогут продавать в центре года собственную продукцию. Это будут не только овощи и фрукты, но и другие виды товаров.